Düzce’de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü.

Düzce’de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü.

Yangın Bahçeşehir Bağlantı yolu üzerinde bulunan bir restorantın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranın baca kısmında çıkan kıvılcımlar sebebi ile çatı bir anda alev topuna döndü. Durumu fark eden personeller durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatıda çıkan yangın sebebi ile bina sakinleri ile restoranda bulunan vatandaşlar sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 4 katlı binanın çatısında çıkan yangını 30 dakikalık çalışma ile söndürerek kontrol altına aldı. Çatıda ve restoranda maddi hasar oluştu.