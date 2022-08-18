Burdur’da bir restoranda yemek yiyen kişinin yanına gelen kediyi çatalla besleyerek karnını doyurduğu anlar izleyenleri duygulandırdı.

Burdur’da bir restoranda yemek yiyen kişinin yanına gelen kediyi çatalla besleyerek karnını doyurduğu anlar izleyenleri duygulandırdı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Turan Şahin, Burdur’un Buçak ilçesindeki üretim alanlarını ziyaret etti. Şahin, daha sonra arkadaşları ile birlikte ilçede bulunan bir restorana giderek akşam yemeği yedi. Bu sırada masaya bir kedinin geldiğini gören Çiftçi Şahin, kediyi çatalla besledi. Kediyle etini paylaşan Şahin’in bu davranışı takdir topladı.

Yaşananları anlatan Şahin, “Burada yemek yerken bir kedimiz bize misafir oldu. Ben de sordum, kedi buraya sonradan yerleşmiş. Dağ kedisiymiş sanırım. Biz de onunla yemeğimizi paylaştık. Paylaşmak güzel bir şey, sevip sevilelim. Varlıklara saygılı olalım. Ben bir parça eksik yedim, onun da karnı doydu benim de doydu” dedi.