Konya’da bir kişinin restoranda yemek yedikten sonra yanındaki kadını tekme tokat darp etmesi kameralara yansıdı. Restoran çalışanlarının ayırdığı kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Konya’da bir kişinin restoranda yemek yedikten sonra yanındaki kadını tekme tokat darp etmesi kameralara yansıdı. Restoran çalışanlarının ayırdığı kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. arkadaşı D.Ö. ile cadde üzerindeki restoranda birlikte yemek yedikten sonra restoran çıkışında tartışmaya başladı. Y.Ç., D.Ö.’yü tekme tokat dövmeye başladı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde D.Ö. adlı kadın yürürken arkasından koşarak gelen Y.Ç. tarafından tekme tokat dövüldüğü görülüyor. Görüntülerin devamında şahsın yerde yatan kadının ayağına basarak tekmelediği ve daha sonra restoran çalışanlarının araya girmesiyle kavganın sona erdiği yer alıyor.

Öte yandan, kavganın taraflarının birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.