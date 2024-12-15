Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alev alev yanan restoran kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi’nde bulunan bir restoranda sabaha karşı saat 04.30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sebebiyle restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.