Ünlü arkeolog ve resim sanatçısı Buket Önyürü´nün eserlerine dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan resim severler yoğun ilgi gösteriyor.

Ünlü arkeolog ve resim sanatçısı Buket Önyürü´nün eserlerine dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan resim severler yoğun ilgi gösteriyor.

Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu olan Buket Önyürü, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Müze Pedagojisi üzerine yapmasının ardından Hacettepe Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi de alarak iki yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Sonrasında Doğa Tarihi Müzesinde arkeolog, birim yöneticisi ve müze küratörü olarak çalışan Önyürü, kazandığı birikimleri sanata aktarmak için güzel sanatlar okulunda iki yıllık stilistlik eğitimi de aldı. Arkeolog ve resim sanatçısı Buket Önyürü, hep hayali olan kendi tasarladığı kıyafetleri, çizgiler, motifler ve renkleri birleştirerek hayata geçirdi. Yaptığı eserlerin sanatseverler tarafından beğenilmesi sonucu sergiler açan Önyürü, şimdilerde ise gelen taleplere yetişmek için büyük çaba sarf etmenin gururunu yaşıyor.

İklim değişikliğinin insanlar üzerindeki etkisine dikkat çekmek için ‘Yok Oluş 1.5’ adını verdiği sergisini yeni yılda da devam ettireceğini vurgulayan Önyürü, “Son dönemde yaşadığımız afetler ve fırtınalar ile gerçek tehlikenin sadece provasını yapmış oluyoruz. Bilim insanlarının açıkça ortaya koyduğu üzere, küresel sıcaklık artışını bir buçuk derecede sınırlandırmamız gerekiyor. İklim değişikliği konusunda hemfikiriz ve endişeliyiz. Ancak bu krizin boyutunu, bizleri ve geleceğimizi nasıl etkileyebileceğini önemsemiyor, günlük hayatımızdaki koşuşturmalar ve boğuştuğumuz ekonomik ve sosyal sorunlar yüzünden çocuklarımızın yaşam alanlarını yok eden iklim değişikliğini göz ardı ediyoruz. Türkiye’de 40 yılda ortalama sıcaklık 1 buçuk derece arttı. 2100 yılına kadar 1 buçuk derece daha artarsa Türkiye’de kuraklığa neden olacak, içme suyu ile gıda sıkıntısı yaşanacak. Her şey aslında çok açık, afetlerle boğuşuyoruz. Sel, kuraklık, fırtınalar her geçen gün daha da şiddetleniyor. Görülmedik dolular yağıyor tropik fırtınalar çevremizde dolanıyor hortumlar hepimizi korkutuyor. Bilim insanları, yaşanacak olan süreci hızlandırdığımızı söylüyor. Türkiye’de de hemen hemen herkes iklim değişikliğinin gerçekliği konusunda hemfikir ve bundan dolayı endişeli olduğunu ifade ediyor. İklim değişikliğini daha çok gündeme getirmek, dikkat çekmek ve çocuklarımıza daha yaşanılası bir dünya bırakmak için ‘Yok Oluş 1.5’ adını verdiğim sergime yeni yılda, yeni illerde devam edeceğim. Çalışmalarımın çoğunu instagram hesabım olan buketarts’ta da paylaşıyorum” dedi.