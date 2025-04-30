Ressam Nurgül Ferahoğlu, tuval üzerine akrilik teknikle yaptığı çalışmalarından oluşan kişisel resim sergisini, 2 Mayıs 2025’te SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

Eserlerinde Anadolu kadınlarını işlediğini ve hayatın içindeki tüm duyguları resmin barındırdığını anlatan Ferahoğlu, "Resimler grafiksel bir lekenin içinde yer almakta ve renk değerleriyle ifade edilmektedir. Hayatın içindeki her şeyi eserlerime yansıtıyorum" dedi.

Eserlerinde yaşanmışlık olduğunu ifade eden Ferahoğlu, "Eserlerimi Gaziantepli sanatseverler ile buluşturacağım için heyecanlıyım. Tüm sanatseverleri sergi açılışına ve eserlerimi izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Nurgül Ferahoğlu’nun 24 eserinin yer alacağı kişisel resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 2 Mayıs 2025 Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

Nurgül Ferahoğlu, 1976 yılında Gümüşhane Torul’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Torul da bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden 1998 yılında mezun oldu ve Trabzon Macka Çatak İlköğretim Okulunda göreve başladı. KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2007 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayınca Trabzon Güzel Sanatlar Lisesine resim öğretmeni olarak atandı. Onuncu kişisel sergisini açacak olan sanatçı, çok sayıda karma ve grup sergisine katıldı. Sanatçı, çalışmalarına Trabzon’daki atölyesinde devam etmektedir.