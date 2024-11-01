Dünyaca ünlü levanten ressam Lazar Binenbaum’a ait Benito Mussolini tablosu Türkiye’de müzayede de satışa çıktı.

Dünyaca ünlü levanten ressam Lazar Binenbaum’a ait Benito Mussolini tablosu Türkiye’de müzayede de satışa çıktı. İş adamı Yasin Doğan’a ait olan noter tasdikli bu tablo, nümismat ve sosyolog Özgür Honça’nın Bankcosta müzayedesinde 3,5 milyon TL başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Müzayede de ayrıca 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Nejat Uygur’un da bir tablosu bulunuyor. Birbirinden özel tabloların yer aldığı müzayedeye sanat camiasından büyük ilgi bekleniyor. Müzayede pazar gününe kadar devam edecek.