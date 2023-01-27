Türk ressam Kemal Yazıcı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde resim sergisi açtı.

Türk ressam Kemal Yazıcı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde resim sergisi açtı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrindeki “Bedia Gallery”inin de kurucusu olan Türk ressam Kemal Yazıcı, Dubai’de eserlerini tanıttı. Resim sergisi açan Türk ressam gazetecilerin sorularını yanıtlayarak eserlerini çizerken Bodrum’daki balıkçılardan ve yelkenlilerden de ilham aldığını söyledi. Yazıcı, bir eseri hazırlamaya başlamadan önceki süreci anlatarak “İşe hangi renkleri kullanacağımı seçerek başlıyorum. Genellikle sabahları stüdyomda resim yaparım. Sanatım, o gün içinde bulunduğum ruh haline göre değişir. Günlük izlenimlerim yaptığım işi doğrudan etkiler" dedi.

Ressam olmaya karar verdiği süreci de anlatan Yazıcı, “Sanat her zaman benim tutkum olmuştur. Mimar olarak çalıştıktan sonra sanatla uğraşmaya karar verdim. Kendi galerimde eserlerimi sergileyebildiğim, hayallerimin peşinden gidebildiğim için çok mutluyum. Özellikle bir eseri ortaya çıkarmak ve sergilemek için bir alana sahip olmak benim hayalimdi" açıklamasını yaptı.

Kemal Yazıcı’nın eserleri, Dubai’deki Bedia Gallery’i de sergileniyor.