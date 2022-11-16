Sanatın ve kültürün hayatımıza kattığı değerleri çoğaltmak ve onlara erişimi kolaylaştırmak anlayışıyla kültür-sanat mekanlarını çoğaltmaya çalışan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nin açılışını, ünlü ressam Nihat Kahraman’ın ’Güz’ adlı resim sergisiyle yaptı.

Sanatın ve kültürün hayatımıza kattığı değerleri çoğaltmak ve onlara erişimi kolaylaştırmak anlayışıyla kültür-sanat mekanlarını çoğaltmaya çalışan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nin açılışını, ünlü ressam Nihat Kahraman’ın ’Güz’ adlı resim sergisiyle yaptı.

Bu serginin önemi üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Özlem Çerçioğlu, “İlk sergisini dünyanın önemli kültür merkezlerinden biri olan Paris’te, ihtisas eğitimi sırasında açmış, o günden bu yana dünyanın pek çok yerinde; Kahire, Kuveyt, Tunus, Şam, Cezayir, Trablusşam, Madrid, Dublin, Lizbon, Viyana, Brüksel, Stockholm, Kopenhag, Lahey, Varşova, Prag, Sofya, Belgrad, Çin, Hindistan, Malezya ve yurt içinde Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu, Bursa, Erzurum, Zonguldak, Mersin, Mudanya, Çankırı, Balıkesir, Diyarbakır, Konya’da yüzden fazla, özel-karma resim sergisine katılmış özgün bir sanatçı Nihat Kahraman. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası pek çok saygın ödülle onurlandırılmış bu usta sanatçıyı yeni sanat galerimizde konuk ederek, Aydınlı sanatseverlerle buluşturmanın erincini yaşıyoruz” diye konuştu.

Ressam Nihat Kahraman’ın resimlerini ’Güz Günceleri’ olarak değerlendiren sanat yazarı ve serginin küratörü İbrahim Karaoğlu, Kahraman’ın eserlerini, “Her mevsim güz bu resimlerde; kişiler, mekanlar, olaylar, nesneler ve zaman tek bir mevsimin içinde, her şey güzden almış renklerini. Her şeye dokunuyor güz; bozuyor, yeniden şekillendiriyor şeyleri. Bile isteye seçmiş bu tavrı ressam Nihat Kahraman. Eskimiş ve geçmiş olanı değil, toplumsal kırılma dönemlerinde yaşadığımız, unutamadığımız gerçeklikleri, yaşanan travmaların benzerliklerini, eskimeyen izleri ve bunların bir sanrı olmadığını duyumsatıyor” diye betimledi.

Serginin açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı (CHP) Ali Çankır, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP ilçe başkanlarının yanı sıra birçok vatandaş da katıldı. Sergi 11 Aralık’a kadar devam edecek ve ücretsiz olarak izlenebilecek.