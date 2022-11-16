Başakşehir Belediyesi, yeni hizmet binasında kapılarını açan Şehir Sanat Merkezi’nde ressam İlhami Atalay’ı Başakşehirli sanatseverlerle bir araya getirdi.

Başakşehir Belediyesi, yeni hizmet binasında kapılarını açan Şehir Sanat Merkezi’nde ressam İlhami Atalay’ı Başakşehirli sanatseverlerle bir araya getirdi.

Başakşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Şehir Sanat Merkezi ile adeta şehrin sanat ve yaşam merkezine dönüştü. Geleneksel düşünce ve sanat birikimini modern sanatın imkânlarıyla dile getiren ressam İlhami Atalay, Şehir Sanat Merkezi’nde Başakşehirli sanatseverlerle bir araya geldi.

Deri üzerine resim çalışması

Ressam Atalay, farklı tekniklerle yağlı boya ve benzeri ürünler dışında da resim yapılabileceğini göstermek adına, deri üzerine figüratif ve soyut resim çalışmaları yaptı. Sanatın her alanında birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Şehir Sanat Merkezi, Başakşehirlileri sanat ve sanatçılarla buluşturuyor.

19 branşta sanat eğitimi verilecek

Nadide eserlerin sergileneceği, NFT tabloların olacağı, ustaların yeni yeteneklerle buluşacağı 2 bin 331 metrekare büyüklüğündeki merkez, sanata daha da değer katacak. Ulusal ve uluslararası çapta farkındalık oluşturacak dijital, küratöryel ve koleksiyonel sergilerin düzenleneceği merkez, sanatın gelecek nesillere aktarılmasına da öncülük edecek. Usta sanatçılar; hat, tezhip, minyatür ve çini gibi geleneksel sanatların yanı sıra suluboya, karakalem ve çizgi roman gibi görsel sanatların da aralarında olacağı 19 branşta eğitimler verecek. Müzikten tiyatroya, sinemadan söyleşiye kadar yıl boyunca birçok etkinliğin düzenleneceği merkez, 380 kişilik Şehir Sanat Sahnesi ile özel gösterimlere de ev sahipliği yapacak.