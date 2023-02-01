Ada Modern Sanat Galerisi, Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden ressam Yalçın Gökçebağ’ın ‘Geçmiş Uzun Sürer’ isimli sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Gökçebağ’ın 60 yılı aşan sanat yaşamının farklı dönemlerinde ürettiği eserlerinden oluşan retrospektif bir seçki olan sergi, 1 Mart’a kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ada Modern Sanat Galerisi, Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden ressam Yalçın Gökçebağ’ın ‘Geçmiş Uzun Sürer’ isimli sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Gökçebağ’ın 60 yılı aşan sanat yaşamının farklı dönemlerinde ürettiği eserlerinden oluşan retrospektif bir seçki olan sergi, 1 Mart’a kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde açıldığı günden bu yana kenti sanatın usta isimleri ile buluşturan Ada Modern Sanat Galerisi’nin bu ayki konuğu Çağdaş Türk resim sanatının en önemli temsilcilerinden Yalçın Gökçebağ oldu. Gökçebağ’ın sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleşen ‘Geçmiş Uzun Sürer’ isimli resim sergisi düzenlenen bir kokteylle açıldı. Kokteyle Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyeleri, ressam Yalçın Gökçebağ, KUSAV Başkanı Levent Köylü, küratör İbrahim Karaoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kırsal yaşamdaki doğa insan ilişkilerini en ideal biçimlerle, detaylarla, şiire dair görsellikle sunan ressam Yalçın Gökçebağ, Ada Modern Sanat Galerisi’ndeki sergisiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Geçmişe doğru açtım zamanın penceresini; hayatımın her evresini dolanarak çocukluğuma doğru giden yolların içinden geçtiği resimlerime Ardımdaki geçmiş bu sergi. Dönüp geriye baktığımda hatırladıklarım. Unutamadığım mekânlar; mevsimlerin duru, ışıklı, renkli aydınlığında yaşadığım heyecanlar; hatıralarla yüklü tuvallerimin içi. Doğadaki ışığın, gölgelerin, çizgilerin, renklerin ve anlatmak istediğim her şeyin dilimin ucundaki kelimeleri bu tuvallerdeki. Bulutları, kuşları, rüzgârları, bahçeleri, ağaçları, meyveleri, tarlaları, buğdayları, otları, bağ bozumlarını, harman zamanlarını, çocukluk oyunlarını ve hayallerimi ne çok sevdiğimin, ne çok özlediğimin görsel hafızası bu resimlerimin içinde uyuyan.”

Ada Modern Sanat Galerisi Sanat Direktörü ve KUSAV Başkanı Levent Köylü ise, “Açıldığı günden bu yana Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde çağdaş sanatın seçkin ustalarını sanatseverlerle buluşturan Ada Modern Sanat Galerisi, bu kez de insan ve doğa arasındaki ilişkiyi resimleriyle görsel senfoniler oluşturan; Türk resim sanatını yurt içinde ve dışında açtığı sergilerle, müze ve özel koleksiyonlardaki eserleriyle başarıyla temsil eden ve aldığı çok sayıda saygın ödülle sanatını taçlandıran usta ressam Yalçın Gökçebağ’ın resimlerini sanatseverlerle buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz” dedi.

Serginin küratörü İbrahim Karaoğlu da bu sergiye ilişkin oluşturduğu manifestonun son bölümünde, “Kimi sanatçılar ömürlerini, kendilerine verilmiş bir zaman olarak algılar ve oluşturma cesaretlerini bitmek bilmeyen bir enerjiyle sanata dönüştürerek yaşarlar. Böyle bir sanatçı Yalçın Gökçebağ. Resim yapma tutkusu yönlendiriyor hayatının akışını. Kendi hayalleriyle duruyor resimlerinin içinde. Görsel bir hikaye anlatıcısı aslında. Doğayla hayat arasındaki ilişkiyi renklerle biçimlendiriyor, dillendiriyor ve di’li geçmiş zamanın görsel kelamına dönüştürüyor resimlerini. Altmış yılı geçti sanat serüveni. Bu retrospektif seçki, bize bir gerçeği fısıldıyor; geçmiş uzun sürer” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da, ressam Yalçın Gökçebağ’ı Kuşadası’nda ağırladıkları için onur duyduklarını söyledi. Ada Modern Sanat Galerisi’nin Kuşadalıları sanatın farklı alanlarında eserler veren önemli isimlerle tanıştırmaya devam edeceğini belirten Turan, “Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel’in sevgi ve selamlarını getirdim. Tüm sanatseverleri, Çağdaş Türk resim sanatının en önemli temsilcilerinden olan Yalçın Gökçebağ’ın sergisini izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.