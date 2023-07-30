Ressam Safter Çevirgen, sanatçının gündelik hayat şartlarının içinde sürüklenmemesi gerektiğini ifade ederek, sanatçının kendisiyle ve toplumla yüzleşmesinin önemini vurguladı.

Ressam Safter Çevirgen, günümüzde sanatçıların eskisinden daha çok gündelik yaşamın içine sürüklendiğini ve doğal olarak üretimlerini hayat mekanizmasından ayrı oluşturamadığını gördüklerini belirterek, ”Bu üretimler, toplum içinde hayat bulan insana ait duyguların beslenmesiyle var olur. İnsanın sanat üretimlerine duygusal yanı ile yönelmesi, onu hayat ile ilişki kurmasına, hayatının da sanat ile eşitlenmesine neden olur. Bu eşitlenme ile birlikte tüm yaşantılar eşitlenir” dedi.

“Sanatçının içinde bulunduğu durum onu yaşamadığı sonsuz sayıda yaşantının gözlerden saklı tutulmuş ve sorgulanmamış en önemsiz olayların ortağı yapar” diyen Ressam Çeviren, “İçinde yaşanılan dünya, sanat üretimlerinin karşılığını gündelik hayat içinde arayan, gerçeğin kopyalarından oluşan temsili bir dünyanın oluşturulması yerine bu üretimlerin sonuçlarını doğaya ve insan yaşamına katkısını irdeleyen ve bu üretimlerin hayata ve doğaya kazandırdıklarını gösteren sanatçılarla doludur” şeklinde konuştu.