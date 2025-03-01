Ressam Belgin Akın, tuval üzerine akrilik tekniklerle yaptığı, çalışmalarından oluşan "Var Yok" temalı resim sergisini, SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Resimlerinin ağırlıklı olarak soyut doğa sembolleri, figürler ve portrelerden oluştuğunu belirten Akın, doğa ve insan ilişkisini ele alan eserleri doğadan parçaları, figürleri veya portreleri tam olarak aktarmaktan ziyade kendini gerçekleştirmek için yaptığı iç yolculuğa ilişkin düşünce ve duygularının soyutlamalarla ifadesini yansıttığını söyledi.

Soyut çalışmaların en önemli özelliğinin içerisinde belirli nesneler bulunmaması ve yönlendirici içerikler bulundurmaması olduğunu anlatan Akın, "Soyut çalışmalarda duygu ve düşünce ifadesi izleyiciye özgür alan sunuyor. Dolayısıyla sanatseverler soyut çalışmalarda kendi duygu ve düşüncelerini daha kolay yakalayabiliyor" dedi.

"Eserlerimde dikkat çekmek istediğim nokta; doğa ve insanın aynı maddi gerçekliğin iki parçası olduğu ve dolayısıyla doğa ile toplum arasında her biri bir diğerinin varlık şarttı olan bir ilişki olduğudur" diyen Akın, şunları kaydetti:

"2017-2025 yılları arasında ürettiğim, doğa ve insan temasını içeren soyut eserlerimle hazırladığım sergide izleyicileri doğa insan ilişkisi, varlık ve yokluk ile bunların mevcut sistemle bağlantısını kurma üzerine düşündürmeyi amaçladım."

Sanat toplumun gelişmesinde önemli rol oynuyor

Toplumun var olması ve gelişebilmesinde sanatın önemli rol oynadığını vurgulayan Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Hızlı gelişen ve değişen bir dünyada gençlerimizin değişime ayak uydurma sürecinde teknolojiyi, sanatı ve sporu ihmal etmemesi gerekiyor. Sanat geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı yararsız faaliyetlerden de uzak tutacaktır. Gençler zamanlarını kendilerine, topluma ve yaşadıkları dünyaya yararlı faaliyetlere harcamalılar."

SANKO Holding’in sanata ve sanatçıya verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu dile getiren Akın, "Özel kuruluşların sanata ve sanatçıya destek vermesi çok kıymetli. Toplumu yüceltecek sanatın özel sektör tarafından desteklenmesini önemsiyoruz. Bu anlamda sanata ve sanatçıya verdiği desteği her zaman bizlere hissettiren Konukoğlu Ailesine ve SANKO Sanat Galerisi Yönetimine teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Slovenya Cumhuriyeti Gaziantep Fahri Konsolosu ressam Mizyal Karabiber Nacaroğlu, SANKO Holding’in katkıları ile yayımlanan Zeugma Fırat’ın Gerdanlığı isimli yayını SANKO Sanat Galerisi adına ressam Akın’a takdim etti.

Sergi açılışına, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Ovayolu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aliyev SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Özer Çağlar, Ressam Ömer Ünsal, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Belgin Akın’ın 132 eserinin yer aldığı "Var Yok" temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 22 Mart 2025 tarihine kadar her gün 12.00- 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.