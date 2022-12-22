Ressam Bedri Baykam’ın birbirlerinden farklı eserlerinden oluşan ‘Metamorfoz / Dönüşüm’ adlı sergisi, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğüyle Kuşadası Ada Modern Sanat Galerisi’nde, 23 Aralık’ta açılıyor.

Ressam Bedri Baykam’ın birbirlerinden farklı eserlerinden oluşan ‘Metamorfoz / Dönüşüm’ adlı sergisi, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğüyle Kuşadası Ada Modern Sanat Galerisi’nde, 23 Aralık’ta açılıyor.

Amerika’nın en popüler sanat organizasyonlarından biri olan Art Miami ‘Context Art Miami’ etkinliğinde, Chicago merkezli Hilton Asmus Gallery tarafından temsil edilen Bedri Baykam’ın Amerika dönüşü açılan bu özel sergisinde; önceki dönemlerde yaptığı kolaj, yağlıboya, suluboya, mürekkep ve lentiküler “4D” eserlerinin yanı sıra yeni eserleri de yer alıyor. Ünlü sanatçı Bedri Baykam, içindeki birden fazla görüntüyü derinlik etkisiyle, açı değiştirerek imajlarıyla, lentiküler eserleriyle ve metamorfoz yüklü resimleriyle görkemli bir sanat şöleni sunuyor.

“Ben sürekli kendi içinde gidip gelen bir yaramaz çocuk gibiyim” diyen Baykam’ın eserlerinin duyumsattığı heyecanı yaşamak ve paylaşmak isteyen sanatseverler, sergi sonrasında 23 Aralık Cuma günü, Kuşadası Belediyesi Çalıkuşu Kültür Evi’nde saat 17.30’da gerçekleşecek kitap imza gününe de katılabilecekler. Ada Modern’deki ‘Metamorfoz / Dönüşüm’ sergisi 22 Ocak 2023 tarihine kadar her gün ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ressam Bedri Baykam’ın, 23 Aralık Cuma günü ziyarete açılacak ‘Metamorfoz / Dönüşüm’ adlı sergisi için Ada Modern Sanat Galerisi’nde kokteyl düzenlendi. Kokteyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkan Vekili ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Yusuf Atak, ressam Bedri Baykam, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, küratör İbrahim Karaoğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Günel ve çok sayıda sanatsever katıldı.

‘Sanata adanmış bir ömür’

KUSAV Başkanı Levent Köylü, Bedri Baykam sergisi hakkında yaptığı açıklamada, “Bedri Baykam’ın yaşamında her şey sanatla başlamış. Sonra vazgeçilmez bir tutkuya dönüşmüş sanat; ömrünü adamış. Ulusal ve uluslararası arenada saygın, öncü bir sanatçı kimliğiyle varoluşunu sürdürüyor. Yeni Dışavurumcu resmin hem dünyada hem de ülkemizdeki evrensel bir temsilcisi. Dünyanın en önemli müzelerinde ve sanat koleksiyonlarında eserleri bulunan ender sanatçılarımızdan birisidir. Onun eserlerinden oluşan özel bir seçkiyi Ada Modern Sanat Galeri’mizde sanatseverlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz ve varlığıyla bizi onurlandıran değerli sanatçımız Bedri Baykam’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

‘Kendimi asla tekrar etmem’

Bedri Baykam da, “Sergim özellikle son yıllarda yaptığım çalışmalarımı, birbirinden farklı görünen sanat yolculuğumu ve serüvenimi özetleyen işleri barındırıyor. Benim sanat yaklaşımımda hep aynı çalışmayı yapmak ve kendini tekrarlamak kesinlikle yok. Bu nedenle insanlar benim eserlerime uzaktan baktıklarında bunun bir Bedri Baykam resmi olduğunu anlarlar. Birçok sanatçı günümüzde bir görüntüyle meşhur olur. Sonra ömrü boyunca onun benzer ve varyasyonlarını yapar. Kuşadası’nda değerli sanatseverlerle buluşmak benim için çok keyifli oldu. Levent Köylü ve küratörümüz İbrahim Karaoğlu sergimin açılması için emek sarf etti. Sanatın yurdun her zerresine yayılması, çağdaş sanat eserlerinin sanatseverler ve aydın insanlara ulaşması, her yörenin şairlerine, gazetecilerine, yazarlarına, sinemacılarına, tiyatrocularına ulaşması sanatsal diyalog açısından çok önemli. Buna benzer sanat merkezlerinin yurt çapında çoğalması bunu sağlayacaktır” diye konuştu.