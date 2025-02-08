Ressam Beşir Bayar, tuval üzerine akrilik ve karışık teknikle yaptığı resimlerinden oluşan "Eski Yeniler" isimli resim sergisini, SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Sergide 20 yıllık kurgu dünyasını bir bütün olarak ortaya koyduğunu belirten Beşir Bayar, "Resimlerimdeki insanlar ve nesneler farklı perspektife sahiptir. Uzak ve yakın ilişkisi, büyük küçük oranlar çoğu zaman bir ip ya da sınırları belirleyen perspektif çizgisi ile dengeye oturur" dedi.

Resimlerde mekan, insanı çevreleyen kurgusal ve gizemli bir atmosfere karşılık gelirken insan ve nesnelerin mekana tanıklık ettiğini anlatan Bayar, "Olayların, hikayelerin geçtiği yerler büyük alanlar, meydanlardır. Resimlerimde alanı ve meydanları mekana çeviren geometriyi de resme dahil ediyorum. Kent, geometri, perspektif ve ışık-gölge yeni sentezler oluşturup, bütünleşerek bir anlatım diline dönüşüyor" şeklinde konuştu.

SANKO Holding’in sanata ve sanatçıya verdiği değerin önemine vurgu yapan Bayar, "SANKO Holding’in Gaziantep, bölge ve ülke ekonomisine çok önemli katkıları var. 120 yılı aşkın süredir sanayide sürdürdüğü başarıya eşdeğer olarak sanatsal ve kültürel alanda da sunduğu katkı biz sanatçılar için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Eserlerini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bayar, "Sanata ve sanatçıya verdiği desteği her zaman bizlere hissettiren SANKO Sanat Galerisi’ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise 341’inci sergiye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Beşir Bayar’ın SANKO Sanat Galerisi’nde sergi açan 705’inci sanatçı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından SANKO Saat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, SANKO Holding’in katkıları ile yayımlanan Zeugma Fırat’ın Gerdanlığı isimli yayını sanatçı Bayar’a takdim etti.

Beşir Bayar’ın 30 eserinin yer aldığı "Eski Yeniler" temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 28 Şubat 2025 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında

Beşir Bayar, 1978 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1997’de Şanlıurfa Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Resim-iş öğretmenliğini bitirdi, 2023 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü resim ana sanat dalında yüksek lisansını yaptı.

Yurt içinde 15, yurt dışında bir kişisel sergi açtı, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda sergiye katıldı. Yurt içi ve yurt dışında katıldığı yarışmalarda çalışmaları sergilendi. 2016’da İtalya’nın Forli kentindeki Vernice Sanat Fuarı’nda Vernice Art Fair & Euroexpoart Gran Premio Europa ödülü ve aynı yıl Saküder’in 11. Kuruluş yılı amacıyla düzenlenen resim yarışmasında üçüncülük ödülünü aldı.

2018 yılında Turgut Pura Vakfı 37. Resim Yarışmasında mansiyon alan sanatçı, çalışmalarına Mersin’deki atölyesinde devam etmektedir.