Belediye Başkanı Alim Işık, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda devam eden çalışmaları mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Yenice ile birlikte inceledi.

Şehİrdeki önemli dönüşüm projeleri içinde yer alan ve halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, devam eden çalışmaları Maltepe Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Yenice ile birlikte inceledi. Başkan Işık, çalışmaların sürdüğünü ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacağını söyledi. Ziyarette gençlerle sohbet eden Başkan Işık, talepleri ve istekleri yerinde dinledi.

Alt yapısıyla birlikte tamamen yenilenen, halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı, tamamlandığında yaz kış aktif olarak kullanılabilecek ve şehre hizmet verecek.