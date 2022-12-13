Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda yapılan çalışmaları mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Yenice ile birlikte inceledi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerinin yaz kış kullanabileceği şekilde hizmete gireceğini ifade eden Başkan Işık, vatandaşlara gösterdikleri sabır için teşekkür etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda yapılan çalışmaları mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Yenice ile birlikte inceledi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerinin yaz kış kullanabileceği şekilde hizmete gireceğini ifade eden Başkan Işık, vatandaşlara gösterdikleri sabır için teşekkür etti.

Tamamlandığında beş mahalle ile birlikte tüm Kütahya’ya hizmet verecek olan Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nın yaz kış aktif bir şekilde kullanılabileceğini dile getiren Başkanı Işık, vatandaşların en iyisine layık olduğunu ve bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, gösterilen sabır için teşekkür etti.

Kütahya’nın son dönemde büyük değişimlere imza attığını ifade eden Başkan Işık, özellikle çocukların ve gençlerin vakit geçirebileceği sosyal alanlar, park ve bahçelerle birlikte spor tesislerinin mahallelere tek tek kazandırıldığını ve kazandırılmaya devam edeceğini söyledi.