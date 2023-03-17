Derince’de 5 ile 18 yaş aralığındaki yaklaşık 100 öğrencinin çizdiği resimler, bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Kocaeli Sanat Merkezi’nde resim eğitimi eğitim alan 5-18 yaş aralığındaki yaklaşık 100 öğrencinin eserleri, bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Minik ve genç yetenekler, hünerlerini aktardıkları çalışmalarını katılımcılara gösterme imkanı buldu. Merkezin 2014 yılında kurulduğunu ifade eden Kocaeli Sanat Merkezi Sahibi Mahir Başkaya, "2014 yılında kurulmuş olan okulumuzdan bugüne kadar yüzlerce sanatçı yetiştirmiştir. Bugün 5 ile 18 yaş arası yaklaşık 100 öğrencinin eserinin bulunduğu resim sergimimizin açılışını yaptık. Sergimize katılan öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm misafirlerimize teşekkür ederim" dedi.

Serginin 4 gün açık kalacağı öğrenildi.