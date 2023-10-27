Düzce Belediyesi tarafından belediye personellerine yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları doğrultusunda ‘Resmi Yazışma Kuralları’ konusunda eğitim verildi.

Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyede hizmet veren büro personellerinin resmi yazışmalarda dikkat etmesi gereken kurallar başta olmak üzere resmi yazı çeşitleri gibi konuların ne şekilde yapılması gerektiğine dair eğitim düzenledi.

Türkiye Belediyeler Birliği Eğitimcisi Yılmaz Yeşil tarafından sunum eşliğinde verilen ‘Resmi Yazışma Kuralları’ konulu eğitim Düzce Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirildi.