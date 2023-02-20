DENİZLİ(İHA) – Denizli’de tefecilik, resmi belgede sahtecilik yapan yakalama emri bulunan ve aranan 5 kişi tutuklandı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli’de tefecilik, resmi belgede sahtecilik yapan yakalama emri bulunan ve aranan 5 kişi tutuklandı.

Ekmeğin arasına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar Ekmeğin arasına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

Denizli’de kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan haklarında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan 2 kişi ve 1 yıl 8 ay hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca tefecilik yapmak suçundan hakkında 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.