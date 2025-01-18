GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde Şehit Turgay Türkmen İlkokulu öğrencileri Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan 20 ressam tarafından hazırlanan karakalem portre çalışmalarında kendi yüzlerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Okula ismini veren şehit Turgay Türkmen’in çizilen portresi de ailesine teslim edilmek üzere idarecilere teslim edildi.

‘Resimlerle Çocuklara Umut Ol’ projesi kapsamında faaliyet gösteren bir grup ressam köy okullarında eğitim gören çocukların portrelerini çizerek yüzlerini güldürüyor. İlk olarak deprem bölgesinde yaşayan çocukların resimlerinin çizilmesiyle başlayan proje daha sonra 7 ilde de faaliyetine devam etti. Son olarak 8. il olan Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde bulunan Şehit Turgay Türkmen İlkokulu’nda eğitim gören 20 4. sınıf öğrencisinin portresi çizildi. Ressam grubun üyesi olan Bekir Akçagöz tarafından bir araya getirilen resimler Şiran ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hafız Orhan Aygün ve okul yöneticileri ile birlikte çocuklara verildi. Kendilerine bire bir benzeyen resimleri gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi. 2001 yılında Bingöl’de güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada şehit olan 5 askerimiz içerisinde yer alan ve ilkokula da ismini veren Gümüşhaneli şehit Komando Çavuş Turgay Türkmen’in Bekir Akçagöz tarafından çizilen portresi de ailesine ulaştırılmak üzere şehidin okul arkadaşı olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hafız Orhan Aygün’e takdim edildi.

“Çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye bedel”

Mensubu oldukları grubun daha önce de böyle çalışmalar sürdürdüğünü ve tek amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunun altını çizen polis memuru ve ressam Bekir Akçagöz, “Bizim sosyal medyada bir grubumuz var ‘Resimlerle Çocuklara Umut Ol’ diye. Grubumuzun yöneticiliğini Antalya’da resim öğretmenliği yapan Tülin hocamız yapıyor. Bu platformda Türkiye’nin dört bir yanından resim çizen insanları bir ara getirdi. İlk olarak deprem bölgesindeki çocukların resmini çizmemizi istedi biz de seve seve katıldık. Daha sonra kendi şehirlerimizdeki çocukları çizmeye başladık. Ben de Gümüşhane’deki çocukları çizmek istedim ve Şiran’daki bu okulu seçtik. Biz burada 20 öğrenci olduğu için 20 ressamın olduğu bir çalışma yürüttük. İyi ressamların olduğu bir ekibiz çalışmalar genelde 6-7 saat sürüyor. Ben çizimlerimde yağlı boya ve kuru fırça kullanıyorum çocuk çizdiğim için biraz kısa sürdü ancak şehidimizin resmini çizmek daha uzun sürdü yaklaşık 2 günümü aldı. Çizerken hem hüzünlendim hem de gurur duydum. 2001 yılında şehit olmuş; Komando Çavuş Turgay Türkmen. İnsan üzülüyor vatan onlara minnettar. Okuldaki öğrencileri çizince okula ismini veren şehidimizi de çizmek istedik. Resmi okul müdürümüz ailesine teslim edecek, kendilerine de söyledim onlar da çok mutlu oldular" dedi.

“Şehidimizin resmini çizmesinden gurur duyduk”

Resimlerin özenle hazırlandığını ve çocukların bu durumdan çok etkilendiğinin altını çizen Şiran İlçe Milli Eğitim Müdürü Hafız Orhan Aygün, “İlimizde polis memurluğu yapan Bekir bey bize gelerek ‘Resimlerle Çocuklara Umut Ol’ projesini tanıttı. Gerçekten çok güzel bir proje olduğunu örnekleriyle gösterdiler bize. Biz de gerekli izinleri alarak bu projeyi ilçemizde gerçekleştirdik. Resimler bize ulaştı ve öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin gözündeki o tebessüm o gülümseme yaptığımız için gerçekten nasıl doğru ve güzel olduğunu, çocukların hayatına dokunmanın ne kadar kıymetli olduğunu bize gösterdi. Resimler çocuklara benzediği için çocuklarda hem bir sevinç hem de bir şaşkınlık oldu. Resimlerin her biri ayrı ayrı özenle çizilmiş harika resimlerdi. Şehit Turgay Türkmen benim okul arkadaşımdı. Yıllarca aynı sıralarda öğrencilik yaptık. Şehit olduktan sonra da devletimiz sağ olsun ismini okulumuza verdi. Bu proje kapsamında Bekir bey de şehidimizin bir resmini çizdi biz bundan ayrıca gurur duyduk” diye konuştu.

“Çizilen resimler bize çok benziyor”

Resimlerin arkasında kendileri için hazırlanmış notlar olduğunu da söyleyen 4. sınıf öğrencisi Zeynep Uzun (10), “Bize ilk olarak resimlerimizin çizileceğini söylediklerinde çok mutlu olduk. Resimler şimdi geldi bize not yazmışlar sizi çizmek eğlenceliydi diye. İyi ki bizi seçmişler onlara çok teşekkür ediyorum. Çizilen resimler bize çok benziyor. Resmimizi çizenlere çok teşekkür ediyorum iyi ki bizim resmimizi çizdiler, iyi ki bizi seçtiler o kadar yer vardı bizi seçtiler çok teşekkür ediyorum onlara” ifadelerini kullandı.