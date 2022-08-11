Resim eğitimi almadan, herhangi bir resim kursuna gitmeden sadece resme olan merakıyla hayvanların arka bacaklarında bulunan dört yüzlü kare şeklindeki kemiklere büyükbaş hayvanların figürlerini çizen aynı zamanda da akrilik boyayla boyayan Alper Yazoğlu, çizip boyadığı kemiklerle herkesin beğenisini topluyor.

Resim eğitimi almadan, herhangi bir resim kursuna gitmeden sadece resme olan merakıyla hayvanların arka bacaklarında bulunan dört yüzlü kare şeklindeki kemiklere büyükbaş hayvanların figürlerini çizen aynı zamanda da akrilik boyayla boyayan Alper Yazoğlu, çizip boyadığı kemiklerle herkesin beğenisini topluyor.

Oyuna ismini veren aşık kemiklerine boğa, manda, öküz ve camış gibi büyükbaş hayvanların baş figürlerini çizerek boyayan Yazoğlu’nun resim yeteneği sergi açmasına da önayak oldu. Taşhan’da açtığı sergide sanatseverlerin ilgisine sunulan aşık kemikleri, ziyaretçilerden de tam not aldı.

Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanlığı, Kırkpınar Ağalığı, Bayburt Eğitim ve Kültür Hizmet Vakfı’nın Kurucu Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Yazoğlu, çizip boyadığı kemiklerle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyununu yeniden çocuklara tanıtıp, sevdirerek yaşatılması için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Yazoğlu, kemikler üzerine resim çizmeye başlama serüveninin adını taşıdığı okuldaki öğretmenin talebiyle başladığını belirterek, "Bu aşık kemikleriyle olan ilgimizin hikayesi şöyledir, Edirne’de İsmimi taşıyan okuldaki bir öğretmen arkadaşımız, Unutulan Geleneksel Çocuk Oyunları Derneğini kurunca, unutulan en önemli çocuk oyunlarından birinin aşık oyunu olduğunu kendisine söyleyince benden destek istedi. Ben de bir Bayburtlu olarak, aşık kemiklerini tedarik edebileceğim en uygun yerin, akla ilk gelen yerin Bayburt olduğunu bildiğim için Bayburt’tan bu aşık kemiklerini temin etmeye başladım. Bayburt’taki arkadaşımın bana gönderdiği bu yüzlerce aşık kemiklerinin arasından bir kaç tane de büyükbaş hayvan aşık kemiği çıktı. İlk defa gördüğüm bu kemiklerden çok etkilendim" dedi.

İşe küçükbaş hayvanların aşık kemiklerini boyamakla başladı sonrasında işi büyüttü

Küçükbaş hayvanların aşık kemiklerini rengarenk boyamakla işe koyulduğunu söyleyen Yazoğlu, sonrasında büyükbaş hayvanların kemiklerine resim çizmeye başladığını belirterek, "Aşık kemiklerinin ufaklarını ilk önce rengarenk boyamaya başladım, daha sonrasında büyükbaş hayvan kemiklerine yöneldim. Tabii şu var, büyük aşık kemiklerinin temizlenmesi, kurutulması, taşıdığı kokulardan arındırılması epey bir zaman aldı. Daha sonra rengarenk bu boğa resimlerini aşık kemiklerinin üzerine çizdim. Şu an elimizde yaklaşık 33 tane boyanmış büyük aşık kemiği var, hazırladığım bu yüzlerce aşığı Edirne’deki okula götüreceğim ve ortaokul çağındaki cocuklara aşık oyununu öğreteceğiz. Amacımız tamamen bu oyunu öğretip, yaşatmak" diye konuştu.

Aşık oyununun oynanma şeklinden de bahseden Yazoğlu, oyun hakkında bilgiler vererek şu şekilde konuştu: "İyi aşık atan her oyuncunun elinde mutlaka ağır olan aşık kemiğinden bulunması gerekiyor, bu ağır kemiğe saka denir, Bayburt ağzıyla saha deriz. Daha ağır olması gerekiyor, eskiden bu saka dediğimizin etrafına bakır tel sarılırdı. Üsten iki delik açılır, içine kurşun akıtılır ağır olması sağlanırdı. Hani derler ya, "kimse onunla aşık atamaz" diye, aşık atmak da bir beceridir, maharettir. Bu ağır saka aşık kemiğini, yerde dizili halde olan aşıklara sert bir şekilde yuvarladıktan sonra çember içinde ya da çizgi halinde olan aşıkları çizgi dışına çıkarmak lazım. O yüzden çok iyi atış yapabilmek, iyi vurmak için sakanın ağır olması lazım"

Yaptığı çalışmanın Dünyada bir ilk olduğunun altını çizen Yazoğlu, "Bir büyükbaş hayvanın, boğanın, mandanın kemiğinin bu hale gelmesi, bunun üzerine de büyükbaş hayvanların resimlerinin çizilmesi Dünyada bir ilk açıkçası" dedi.

Bunun yanı sıra Yazoğlu, büyükbaş hayvanlardan farklı olarak bir de Amerika Birleşik Devletleri(ABD) ordularına karşı savaşan son Kızılderili kabile şefi olan Oturan Boğa’nın resmini aşık kemiğine çizerek, boyadı. Boyadığı kemiklerle herkesin beğenisini toplayan Yazoğlu, yaptığı çalışmadan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek herkese teşekkür etti.