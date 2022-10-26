Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hayvan Sevgisi’ konulu resim yapma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hayvan Sevgisi’ konulu resim yapma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Hayvan Sevgisi’ temalı resim yapma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Başkanlık makamında düzenlenen törende ödül almaya hak kazanan öğrenciler ödüllerini Belediye Başkanı Kadir Kara’dan aldı.

Eğitim hayatlarında öğrencilere başarılar dileyen Başkan Kadir Kara, “Hayvan Sevgisi konulu düzenlediğimiz yarışmaya katkı ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Canlıya olan sevgi, Cenab-ı Mevla’ya olan sevgidir. O gözle bakıyor ve inanıyoruz. Sizlerin de o gözlerle, o akılla bakarak ortaya çıkartmış olduğunuz eserlerin bunu taçlandırdığını düşünüyor ve sizleri tebrik ediyorum. Bu taçlandırma neticesinde sizleri belediyemizde ağırlayarak ödüllerinizi takdim etmek istedik. Velilerimize, öğretmenlerimize ve siz kıymetli öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Yarışmada Şehit Veli Demir Yürek Bilim ve Sanat Merkezi’nden 8. sınıf öğrencisi Ahmet Karagüllü birinci, Özel Atabey Koleji’nden 7. sınıf öğrencisi Sevgi Ekin Uluğ ikinci, Atatürk Ortaokulu’ndan 7. sınıf öğrencisi Ünzile Merve Güzel üçüncü olurken Şehit Bekir Evren İmam Hatip Orta Okulu’ndan 7. sınıf öğrencisi Aikenmu Aisimad’da mansiyon ödülü almaya hak kazandı.