Ayvalık Belediyesi Sanat Galerisi; ressam Ayşe Hilal Bilal ve fotoğraf sanatçısı Haşmet Demirbil’in "Resim ve Fotoğraf Kardeşliğinde Kadın" konulu sergisine ev sahipliği yapıyor. 6 Kasım tarihine kadar açık kalacak olan serginin açılışı;Ayvalık Belediyesi Başkan yardımcısı Tülay Çankaya, başkan yardımcısı Ersan Bahar, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul tarafından yapıldı.

Ayvalık Belediyesi Sanat Galerisi; ressam Ayşe Hilal Bilal ve fotoğraf sanatçısı Haşmet Demirbil’in "Resim ve Fotoğraf Kardeşliğinde Kadın" konulu sergisine ev sahipliği yapıyor. 6 Kasım tarihine kadar açık kalacak olan serginin açılışı;Ayvalık Belediyesi Başkan yardımcısı Tülay Çankaya, başkan yardımcısı Ersan Bahar, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul tarafından yapıldı.

Ressamlığın yanı sıra avukatlık mesleğini de sürdüren Ayşe Hilal Bilal, lisede başlayıp hukuk öğrenimi gördüğü yıllarda devam eden resme olan ilgisini, usta sanatçılardan aldığı eğitimlerle pekiştirdiğini söylüyor. İlk kişisel sergisini 2010 yılında açan sanatçı realist tarzdan etkilenerek figüratif tablolar yapmaya başladığını belirtiyor.

Kendisini “Fotoğraf Koçu” olarak tanımlayan fotoğraf sanatçısı Haşmet Demirbil de, 1963 yılında fotoğraf çalışmalarına başladığını, temel eğitimler aldıktan sonra fotoğraf çekimlerinin kendisi için bir tutku haline dönüştüğünü anlatıyor. Çok sayıda sergiye imza atan fotoğraf sanatçısı Haşmet Demirbil, Türkiye’nin çeşitli derneklerini ziyaretlerinde, sergileriyle beraber bölgenin turizm tanıtım elçiliğini de üstlendiğini bunu fotoğraf ve köşe yazılarıyla sürdürdüğünü ifade ediyor.