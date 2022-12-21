Antalya’da yaşayan yabancı kadınlar, her hafta kentin farklı bir bölgesinde bir araya gelerek, hayallerini tuvale yansıtıyor.

Antalya’da yaşayan yabancı kadınlar, her hafta kentin farklı bir bölgesinde bir araya gelerek, hayallerini tuvale yansıtıyor.

3 yıl önce Rusya’dan Türkiye’ye gelerek Antalya’ya yerleşen Daria Özkaya, kentte yaşayan yerleşik yabancıların sosyalleşmesi amacıyla kadınları resimle bir araya getirdi. Yerleşik yabancı kadınların sosyal çevre edinmede yaşadıkları zorluğun önüne geçmek isteyen Özkaya, her hafta farklı bir bölgede düzenlediği etkinliklerle kadınları bir araya getiriyor. Etkinliklerde her hafta farklı konularda resim çizen kadınlar, böylelikle birbirleriyle tanışıp arkadaş oluyor. Bu hafta Antalya’nın farklı ilçelerinden gelen kadınlar Alanya’da buluştu. Birbirlerini tanımayan kadınlar, hayallerini ve hedeflerini tuvale aktardı.

“Resim çizerek birbirimizi tanıyoruz”

Venera projesiyle resim çizmeyi bilmeyen kadınların bir araya geldiğini ifade eden Daria Özkaya, genellikle Rusça konuşan Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve

Azerbaycan gibi ülkelerden kadınları buluşturduklarını söyledi. Resim çizerek birbirlerini tanıdıklarını ifade eden Özkaya, “Bizim en önemli misyonumuz herkes resim çizebilir. İnsanları bir araya getirerek, birbirleriyle konuşmasını sağlıyoruz. Birbirlerine iş bile buluyorlar. Güzel vakit geçiriyorlar. Bu etkinlikleri Antalya, Alanya, Manavgat, Side ve Kemer gibi her hafta farklı yerde yapıyoruz. Bu proje sosyal hayatı olmayan, evlerine kapalı olan kadınların kendilerini bulmasını, insanlarla tanışmasını, yabancı bir ülkede kendilerini açmalarını sağlıyor” dedi.