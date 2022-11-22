Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde, resim öğretmenlerinin hazırladığı el emeği göz nuru eserler sergilenmeye başladı.

Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde, resim öğretmenlerinin hazırladığı el emeği göz nuru eserler sergilenmeye başladı.

28 öğretmen tarafından yapılan 60 eserin bulunduğu serginin açılışına Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bu yıl öğretmenler için etkinlikleri 1 haftaya yaydıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Bugün öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmış olan resim sergisinin açılışı için buradayız. Öğretmenlerimiz her alanda olduğu gibi eğitim, sanat, kültürel alanda hepsinde de ön plandalar ve topluma örnek olan insanlar. Bugün de yapmış oldukları çalışmalardan bazılarını sergileyeceğiz. Dün de fotoğraf sergisi açmıştık ve halkımız tarafından çok beğenilerek izlendi. Öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Bu hafta öğretmenlerimizin haftası. 1 yıl boyunca emek veriyorlar, çalışıyorlar, çabalıyorlar. Onları 1 gün değil de 1 yıl boyunca anmak lazım bize göre. Biz de bu yıl Öğretmenler Günü’nü 1 haftaya yaymak istedik. 1 hafta boyunca yapacağımız etkinliklerle onların gönlünü bir nebze olsun alabilirsek ne mutlu bize. Fedakar öğretmenlerimizi kutluyorum. Bu ülkenin geleceğini kurtaracak olan, öğrencilerimize yol çizecek olan öğretmenlerimizdir. Tutum ve davranışlarımızla onlara örnek olmamız gerekiyor. 24 Kasım’da yapacağımız sürpriz etkinliğimize de tüm öğretmenlerimizi ve halkımızı davet etmek istiyorum” dedi.

Soğanlı Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Türkcan Berkok da, “Burada birçok resim öğretmeni arkadaşımın el emeği göz nuru 60’a yakın eserleri var. Resim öğretmenlerinin her biri aslında bir sanatçıdır, ressamdır. Herkes el emeği göz nuru bir şeyler yaptı, sanata biz de katılalım dediler. Ben de yarın burada canlı resim yapacağım, canlı performans sergileyeceğim. İnsanların bana sorduğu “Nasıl resim yapıyorsun?” sorusunu canlı olarak burada göstereceğim. Canlı resim yaparken kafamda bir tema oluyor ama daha sonra doğaçlama şeklinde ilerliyor. Çağın hastalığı olan teknolojiye fazla yüklenmenin artık biraz önüne geçmek gerektiğini düşünüyorum. Biraz sanata yönelmek, hobi edinmek gerekiyor. Öğrencilerime de söylediğim her zaman bu. İnsanı besleyen şeylerdir bunlar, ruhumuzu besleyen şeylerdir. Öğretmen olduğum için çok şanslıyım, mutluyum. Öğretmen camiasında olmaktan da gurur duyuyorum. Eğitim, bir insanı yetiştirmek, değer kazandırmak, kendini bilmesini sağlamak ve benim için sanata bakış açısını değiştirmek demek. Bu nedenle önemli bir iş yaptığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ahşap eserler üreten İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Başoğlu ise “Ahşap işlerine 10 yaşımda başladım. Bir ustam yok ve yaptığım çalışmalarında bir kısmı özgün bir kısmı da hayvan figürleri. Ahşap merakım da çocuklukta yaptığım değişik oyuncaklardan geliyor. Bugün de burada 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile öğretmenlerin yaptığı resim sergisi vardı. Ben de ahşap çalışmalarımdan dolayı davet edildim. Burada yaptığım 22-23 parça var hemen hemen. Ben parmaklarla beyin arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Bir çocuk parmaklarını ne kadar kullanıyorsa beyni o kadar gelişiyor” dedi.

Nuh Mehmet Baldöktü Görsel Sanatlar Öğretmeni Elvan Eşkar da, “Kayseri’de görev yapan resim öğretmenlerimizle bir araya gelip oluşturduğumuz kişisel karışık teknikle yaptığımız eserlerle bir sergi açmak istedik. Okul müfredatı haricinde kendi özel çalışmalarımızı uyguladık burada ve uygulamaya da devam edeceğiz. Bugün ve yarın canlı resim yapacak 5 öğretmenimiz var. Tüm halkımızı sergimize bekliyoruz. İnsanların sanatı her zaman hayatlarının içerisine dahil etmelerinde fayda var. Sanatla uğraşan insanların kötülüklerden her zaman arınacağını bilmeleri gerekiyor çünkü sanat demek güzeli aramak ve güzelle uğraşmaktır. Önemli olan onu bizim resim öğretmenleri olarak ortaya çıkarmış olabilmemiz” ifadelerine yer verdi.

Öğretmenler tarafından canlı performansların da gerçekleşeceği sergi 2 gün sürecek.