Kütahya’da, resim öğretmeni Saadet Atasever, sanatla uğraşan kişinin daha mutlu olduğunu ifade etti.

Herkesin sanatın mutlaka bir dalı ile uğraşması gerektiğini belirten Atasever, "Sanat kişiyi geliştirir, ufkunu açar, kendini ifade edebilmesini sağlar. Sanatın kişiyi özgürleştirme, zincirlerini kırma özelliği kişiye kendini iyi hissettirir. Sanat ve insan birbirinden ayrı düşünülemez. İnsan olmadan sanat, sanat olmadan insan var olamaz. Sanat, zamanın başlangıcından beri insanoğlunun duygu ve hislerini yansıtmak için yaptığı bir bilim dalıdır. Sanatsız bir dünya, sanatsız bir insan düşünülemez. Sanatsız kalmış bir insan, yağmursuz kalan bir ormana benzer. Yağmur nasıl ki bir bitkiyi besliyorsa, sanat da kişiyi öyle besler, büyütür, geliştirir" diye konuştu.

Atasever, kendisine ait atölyede tüm yaş grupları için kurslar verildiğini sözlerine ekledi.