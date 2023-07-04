Adana Yüreğir Belediyesi tarafından yaz kursları çerçevesinde açılan resim kursuna, çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösteriyor. Kursiyerler, hem çizim tekniklerini öğreniyor hem de hayallerini kâğıda yansıtıyor.

Yüreğir Belediyesi Kültürevleri, sanata meraklı çocuk ve gençlere yaz kursları çerçevesinde kapılarını açtı. Resim sanatını sevdirmek ve geleceğin ressamlarını yetiştirmek için açılan kursa çocukların ilgisi büyük oldu.

Karakalem, animasyon boyama teknikleri, yağlı boya ve çizim çalışmaları hakkında eğitimlerin verildiği kursta, uygulamalı olarak da resmin incelikleri anlatılıyor. Resim tekniklerini ve boya kullanma tekniklerini öğrenen çocuklar, hayallerini kâğıda yansıtıyor. Yaz kursları çerçevesinde sanatın her alanından spora, hobi etkinliklerinden sosyal becerilere kadar onlarca branşta kurslar açtıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çocuklara verilen hizmetin en değerli yatırım olduğu söyledi.

Kültürevlerinde 7’den 70’e her yaşa yönelik kurslar olduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Araştırmalar göstermiştir ki, hobi düzeyinde bile sanat ve spor eğitimi, bir çocuğun hayat başarısını yükseltmektedir. Bu tür kurslar çocuklarda sosyalleşme ile birlikte uyum içinde yaşamayı etkileyerek, kendini ifade etmeyi ortaya çıkarır, toplumsal disiplini geliştirip kaliteyi artırır. Her çocuğun hayatında spor, müzik ve sanat mutlaka olmalıdır” dedi.

Yaz boyunca devam edecek kurslara katılan çocuklar ve velileri, sunulan imkândan dolayı Başkan Kocaispir ve Yüreğir Belediyesi’ne teşekkür etti.