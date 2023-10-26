Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından değişik yaş gruplarından kursiyerler için üç resim kursu açıldı.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ve 13 öğrencinin katıldığı kurslar yoğun ilgi görüyor. Resim Öğretmeni Hüseyin Erğil tarafından verilen kursun haziran ayına kadar devam edeceği ifade edildi.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Resim kursumuzu geçen yıldan beri açıyoruz. Resim kursumuz yoğun bir ilgi görüyor. Kurslarımız her yaştan gruplara hitap ediyor. Öğrencilerimize açmış olduğumuz kurslarda güzel sanatlar lisesine ve akademik resim eğitimine yönelik oluyor. Amacımız öğrencilerimizin içindeki resim potansiyelini ortaya çıkarmak. Kültür sanat kurslarına merkezimizde yoğun talep oluyor. Talepleri karşılamaya azami gayret gösteriyoruz. Değişik yaş gruplarından 3 resim kursumuz var." dedi.