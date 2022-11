Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan’ın “ Hemşeri Buluşmaları “ hız kesmeden devam ediyor.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan’ın “ Hemşeri Buluşmaları “ hız kesmeden devam ediyor.

Reşat Erdoğan, Malatya’nın Akçadağ İlçesi bağlı Kol, Çobanuşağı ve Aksaray mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, söz verdiği gibi tüm mahalle ve sokakları tek tek gezeceğini bu çerçevede adım atmadığı yer kalmayacağını ifade ederek, “ Ben bir söz verdim ve bu sözümün her zaman arkasındayım. Hemşerilerimle buluşmak, onlarla dertleşmek, onların duygu ve düşüncelerini öğrenmek benim için son derece önemli ve değerlidir. Sıktığım her elde hissettiğim samimiyet, ülkemizin geleceği adına sevinç kaynağımız olmuştur. Şartlar ne olursa olsun, önce vatanım, milletim, bayrağım, ezanım, Kuran-ı m diyenlerle her zaman yol yürümekten onur duyuyorum” dedi.

Erdoğan, kendisine iletilen sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında da, imkanları ölçüsünde kendilerinin gayret gösterdiklerini, diğer sorun ve sıkıntıların çözümü içinde konunun ilgili makamlara ulaşmasına vesile olacaklarını kaydetti. Erdoğan, “ İmkanlarımız ölçüsünde katkı ve desteğimizi bugüne kadar kullandık, bundan sonrada kullanmaya devam edeceğiz. Çözümü kamu kurum ve kuruluşlarında olan sorunların çözümü içinde ilgili kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızda korkmadan, bıkmadan, usanmadan sorunlarını dile getirmeleri gerekmektedir. Ele ele vararak aşamayacağımız hiçbir sorunumuz olamaz “ şeklinde konuştu.