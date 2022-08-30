Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Baskilliler Derneği’ni ziyaret ederek hemşehri derneklerinin insanların buluşma noktası olduğunu ve önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Baskilliler Derneği’ni ziyaret ederek hemşehri derneklerinin insanların buluşma noktası olduğunu ve önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

Derneklerin insanlara katkı sunduğunu belirten Reşat Erdoğan, “ Her ilde hemşehri dernekleri kuruluyor. Bu dernekler sayesinde insanlar hemşehrileri ile buluşma, sohbet etme imkanının yanı sıra darda olanlara da katkı ve yardım imkanları da sunuyorlar. Bu açıdan bu tür dernekleri desteklemek ve çalışmalarına yardımcı olmak hepimizin görevi olmalı. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.

Dernek Başkanı Yunus Görgün, ziyaretten dolayı Reşat Erdoğan’a teşekkür etti. Dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Reşat Erdoğan kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.