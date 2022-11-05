Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Malatya’yı gezmeye devam ediyor.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Malatya’yı gezmeye devam ediyor.

Hemşehri Buluşmaları çerçevesinde, mahalle ve pazar yeri gezilerini aralıksız sürdüren Reşat Erdoğan, vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Turgut Özal Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, Malatya’nın sorun ve sıkıntılarının çözümü için herkese görevler düştüğünü söyledi. Erdoğan, “ Kimden ne isteyeceğimizi iyi bilmemiz lazım. Siyaset makamı mazeret üretme yeri değil, çözüm yeridir. Biz Malatya için her türlü imkanlarımızı kullanarak vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Bunu zaten yıllardır yapıyoruz, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Diğer iş adamlarımızın da bu zor dönemde yardım ve desteklerini, sıkıntılı sürecin atlatılmasında çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Biz söz verdiğimiz gibi her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındayız” şeklinde konuştu.

Mahalle gezisinin ardından İpek Caddesi, Turgut Özal mahallesi ve Yeşiltepe’de kurulan pazar yerlerini gezen Reşat Erdoğan, semt pazarlarının fiyat dengesini anlamında önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Erdoğan, " Semt pazarları fiyatların dengelenmesi açısından önemli bir görev üstlenmiş durumda. Bu pazarlarda çalışan esnaf arkadaşlarımız, küçük kar marjları ile çalışıyorlar. Onların sayesinde fiyatlar hiç olmazsa dengeleniyor. Vatandaşlarımızda en azından market fiyatlarından daha ucuz sebze-meyve yeme imkanı buluyor. Bu nedenle pazar esnafı için bir takım destekler sağlanmalı” diye konuştu. Erdoğan, pazar esnafına poşet, alışveriş yapan vatandaşlara da pazar arabası dağıttı.

Mahalle sakinleri, pazar esnafı ve vatandaşlar Reşat Erdoğan’a yaptığı yardım ve desteklerden dolayı teşekkür etti.