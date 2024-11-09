Eskişehir Reşat Benli İlkokulu, Atatürk’ü doğduğu topraklarda anacak.
Reşat Benli İlkokulu idareci ve öğretmenleri, Atatürk’ü anmak ve milli değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla Selanik’te, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evde düzenlenecek 10 Kasım törenlerine katılacak.
Reşat Benli İlkokulu idareci ve öğretmenleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, "Ata’mızı Doğduğu Evde Anıyoruz Projesi" kapsamında Selanik’te anacak. Proje, öğrencilerin vatan sevgisini pekiştirmeyi, Atatürk’ün liderlik anlayışını benimsemelerini ve ülkenin bağımsızlık mücadelesinin önemini kavramalarını hedefliyor.
10 Kasım 2024 Pazar günü Selanik Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek anma töreninde, Reşat Benli İlkokulu öğretmenleri, Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret edecek. Törene katılan öğretmenler, deneyimlerini öğrencileriyle paylaşarak milli ve manevi değerlerin nesilden nesile aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.