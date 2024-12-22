Ankara Büyükşehir Belediyesi, Genç Akademi Ulus’ta düzenlenen Atkı Örme Atölyesi’nde gönüllülere sağladığı imkânlarla dayanışma ruhunu güçlendirdi. · Genç gönüllüler, Renkli Düğümler Projesi kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan 200 ilkokul öğrencisini kışın soğuğunda ısıtacak rengârenk atkılar ördü.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum bilincini artırmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye devam ediyor. Genç Akademi Ulus’ta Renkli Düğümler Projesi kapsamında düzenlenen “Atkı Örme Atölyesi”, ihtiyaç sahibi çocuklar için anlamlı bir dayanışmaya sahne oldu.

Yaklaşık 80 gönüllü üniversite öğrencisi, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 200 ilkokul öğrencisi için kışın soğuğunda ısıtacak rengârenk atkılar ördü. Şiş ve tığ kullanılmadan, yalnızca ellerle örülen atkılar, çocuklara sevgi, destek ve umut dolu birer hediye olarak hazırlandı.

“KÜÇÜK BOYUNLARINA BÜYÜK UMUTLAR HEDİYE ETMEK İSTEDİK”

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı Eş Koordinatörü Zehra Yazan, projeyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Renkli Düğümler Projesi kapsamında dezavantajlı bölgelerdeki yaklaşık 200 ilkokul öğrencisi için renkli, sıcacık atkılar ördük. Projemizin ilk atölyesini Genç Akademi çatısı altında gerçekleştirdik. Onların küçük boyunlarına büyük umutlar hediye etmek istedik. Büyükşehir Belediyesi bize yer tahsis etti ve bizim için bu alan çok kullanışlı oldu.”