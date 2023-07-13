Van Gölü kıyısında 300 bitki türünün yetiştirildiği renk cümbüşü Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi’nde yapılan hazırlıkların ardından "Gezi ve Fotoğraf Günleri" başlatıldı.

Van YYÜ yerleşkesinde yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerinde 8 yıl önce oluşturulan Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi sezon süresince çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bahçede çiçek açan lavanta ve ekinezya başta olmak üzere papatya, lavandin, adaçayı, melisa, kekik, nane, civanperçemi, sarı kantaron, limon otu, ıtır, hatmi, pelin otu, sinirotu, galega, allium gibi daha birçok bitki türü eşsiz bir görüntü sunuyor. Doğal fotoğraf stüdyosu haline gelen bahçe, bu yıl ikincisi düzenlenen "Gezi ve Fotoğraf Günleri"ne ev sahipliği yapıyor. Tüm hazırlıkların tamamlandığı bahçe, ziyaretçilerine renkli kareler ve birbirinden farklı mis kokular sunacak.

"Renk cümbüşünü görmeye davet ediyoruz"

İHA muhabirine konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde 8 yıl önce kurdukları bahçenin Van Gölü kıyısında muhteşem bir lokasyonda bulunduğunu belirtti. Bahçede 300 bitki türünün bulunduğunu, bunların 120 türü soğanlı ve yumrulu bitki, diğer 180 türünün de tek yıllık ve çok yıllık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tunçtürk, "Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz ’Gezi ve Fotoğraf Günleri’nin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Geçen sene bir haftayla sınırlandırmıştık. Bu yıl ise 20 günlük bir periyot halinde gezi ve fotoğraf günlerini düzenliyoruz. Bölge halkımızı, bölgemize gelen turistleri, bütün Van halkını ve çiftçileri bahçemizde yetiştirilen bu renk cümbüşünü görmeye davet ediyoruz. Bu 20 gün süresince buraya gelen halkımıza bitki yetiştiriciliğiyle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Diğer taraftan bitkilerden yaptığımız farklı farklı çaylardan ikram ediyoruz. Özellikle yeni evli çiftleri, Isparta Kuyucak’a gitmeden burada lavanta bahçemizde fotoğraf çekmeleri için davet ediyoruz" dedi.