Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet Şehri unvanını kazandırarak dört bir yanına bisiklet yolları inşa ettiği şehirde yepyeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. 750’si şehir bisikleti ve 250’si katlanır bisiklet olarak üretilen Turuncu Bisiklet, trafik yoğunluğunu azaltmak ve sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımını artırmak için TUBİS uygulamasıyla uygun fiyata kiralanacak. Bisikletler kiralandıktan sonra vatandaşlardan bakım ve onarımı için ücret alınmayacak, tüm işlemler belediyeye ait olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet alanında şehirde tarihi adımlar atmaya devam ediyor. Önce Dünya Bisiklet Şehri unvanına, sonra ise Avrupa Spor Şehri ödülüne layık görülen Sakarya, son 3 yılda dünyanın en prestijli bisiklet kupalarına ev sahipliği yaptı. Bunların yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin bizzat yönettiği “500 Kilometre Bisiklet Yolu” hedefi için önemli bir yol alındı.

Bisiklet alanında bir dünya markası haline gelen Sakarya’da yepyeni bir proje daha hizmete alınıyor. Büyükşehir’in toplamda bin adet bisikletin Yeni Nesil İklim Dostu Bisikletli Ulaşım Projesi: TUBİS Turuncu Bisiklet projesinin tanıtım programı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Kiralanacak bisikletler meydanda sergilendi, protokol üyeleri araçlarla kısa bir tur gerçekleştirdi. Programa katılım yoğun oldu.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı

Tanıtım programında konuşan Başkan Ekrem Yüce, çevre dostu ve kilo, stres, uyku ve kalp sağlığını doğrudan etkileyen bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak için önemli adımlar attıklarını ifade etti. Bunlar arasında en önemlileri olan TUBİS projesiyle birlikte şehirde bisiklet konusunda yeni bir farkındalık süreci başlayacağını kaydeden Yüce, 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık periyotlarla ve uygun fiyatlara kiralama yapılacağını ifade etti. Verilen teknik bilgilere göre TUBİS bisikletleri, rengini Sakarya’nın meşhur kabağından aldı. Büyükşehir Bilgi İşlem Dairesi kiralama, ödeme, tamir, teslim işlemlerinin yapıldığı ve bilgilendirmelerin yer aldığı bir uygulama geliştirdi. Kullanım olarak gelişmiş teknik özelliklere sahip bisikletler, 14 Haziran’dan itibaren Sakarya’nın tüm lokasyonlarında kullanılmak üzere kiralanacak. Kiralamalar ilk etapta yalnızca Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden yapılacak.

Turuncu rengini coğrafi işaretli bal kabağımızdan almaktadır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, “Yeni nesil iklim dostu bisiklet ulaşım projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığımızın ulusal akıllı şehir stratejisi ve eylem planı çerçevesinde trafik çözümlü, akıllı şehir pilot uygulaması yarışması çerçevesinde strateji, ulaşım birimlerimiz tarafından tasarlanarak programa sunulmuş ve Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Akıllı Şehirler Dairesi tarafından mülakata tabi tutularak birçok şehir içerisinde Türkiye’de finanse edilmeye hak kazanmıştır. Bu bütüncül olarak yenilikçi, iklim ve çevre dostu bir ulaşım ve mikro hareketlilik projesidir. Turuncu bisiklet uzun süreli kullanma modeline dayanmaktadır. Daha önce bisiklette 1.0 diyebileceğimiz istasyona bağlı olan bisikletler bir istasyondan diğer istasyona kadar kiralanabilirken kısa süreli, bizim Turuncu Bisikletimiz ise 2.0 teknolojisi ile uzun süreli bir kiralama modeli olacak. 1, 3 ve 6 ay şeklinde vatandaşımıza cüzi bir miktarda kiralanacaktır. Kullanıcı dostudur, kendi bisikletinden daha kullanışlı sloganı ile hazırlanmıştır. Bakım ve onarımları tamamen belediye tarafından yapılacaktır. Çevre ve iklim dostudur. Karbondioksit emisyonlarının yüzde 40’ının motorlu araçlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, fosil yakıt gerektirmeyen 0 emisyonlu çevre ve dünya dostu bir uygulamadır. İnsan ve sağlık dostudur, kentleşme ve hareketsiz yaşamdan kaynaklanan sağlık sorunlarına karşı mikro hareketi sağladığı için sağlık dostu bir projedir. Aynı zamanda bütçe dostudur, hem yakıt gerektirmiyor hem belediye tarafından cüzi bir ücret ile kiralanacak hem de bakım ve onarımları belediye tarafından yapılacak. Tüm tasarımları belediyemiz tarafından yapılmıştır. Sakarya patentlidir ve turuncu rengini bizim coğrafi işaretli bal kabağından almaktadır” dedi.

Bakım ve onarım için hiçbir ücret talep etmiyoruz

İlk süreçte 750 şehir bisikleti ve 250’si katlanır olmak üzere ilk etapta bin adet bisikletin kiralanacağını ifade eden Başkan Yüce, “Turuncu Bisiklet tanıtım töreni bizler için oldukça önemli bir mana ifade etmektedir. Türkiye’de ilk ve bakanlığımızın heyeti bu proje için Sakarya’yı seçti. Sakarya örnek il seçildi ve bu işin yayılımını Sakarya’dan başlattığımız için çok önemli. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Sakarya’da her alanda çalışmalar gerçekleştirmeye hemşehrilerimizle dertleşmeye, dertlerine çare olmaya, hemdem olmaya özen gösteriyoruz. Bu süreçte şehrimizi, yarınların güçlü Türkiye’sine hazırlayacak vizyon projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin çok daha önüne geçtik. Biz artık rutin bir belediyecilik yapmıyoruz, yani sadece alt ve üstyapı ile uğraşmıyoruz. Gönle dokunan, vatandaşımızın güncel hayatına dokunan ne varsa bizim çalışmalarımızın içerisine dahil olmuştur. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve şehrimizi daha da sporla anılan bir şehir yapmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bisikleti sadece sporcuların ilgilendiği bir mesele olarak değil, hemşehrilerimizin bisiklet ile içli ve dışlı olması için gayretler gösteriyoruz. Bisiklet kiralama istasyonları ve bisiklet bakım istasyonları hizmeti veriyoruz. Durmaksızın bisiklet yolu inşa ederek bisiklet yolumuzu 180 kilometreye çıkarttık. Bu yolun 500 kilometre olmasını da kendimize hedef koyduk. Ayçiçek Vadimizde; 750 adedi şehir bisikleti ve 250 adedi katlanır bisiklet olmak üzere totalde bin adet bisikleti, bisiklet severlere kiralıyoruz. TUBİS projemiz 14 Haziran’da başlayacak. 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık olmak üzere 3 şekilde kiralayabileceğiniz bisikletlerde bakım ve onarım için hiçbir ücret talep etmiyor, olası bir tamir işlemini bizler üstleniyoruz. Kiralayacağınız bisiklette ücretsiz olarak bisiklet kilidi ve sepet mevcut olacak olup talep etmeniz halinde kask ve çocuk koltuğunu da cüzi bir fiyatta kiralayabileceksiniz. Çevre dostu bir Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde hem hemşerilerimize aktivite imkânı sunuyor hem de sağlıklarını korumalarına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Turuncu Bisiklet nedir?

750 adedi şehir bisikleti ve 250 adedi ise katlanır şekilde olacak, toplamda 2 çeşit hizmete alınacak. Kiralandıktan sonra vatandaşlardan bakım ve onarımı için ücret alınmayacak, tüm işlemler belediyeye ait olacak. Kiralama 14 Haziran’dan itibaren ilk etapta sadece Camili Mahallesi’ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ndeki kiralama ofisinde bizzat yapılacak. 1 aylık kiralama bedeli 100 TL olacak olan bisikletin üç aylığı 250, altı aylığı ise 400 TL olacak. Kask kiralama bedelleri ise bir aylık 15 TL, üç aylık 30 TL ve altı aylıkta 50 TL şeklinde olacak. Bisikletle birlikte istenilirse çocuk koltuğu da kiralanabilecek. Bunlarda da fiyatlar; bir aylık 30 TL, üç aylık 60 TL ve altı aylıkta ise 100 TL şeklinde belirlendi. Kiralama gecikmesi halinde her gün için 1 aylık kira bedelinin 10’da 1’i kadar ücret uygulanacak. Gecikme 10 günü aşar ise konu hukuk boyutuna taşınacak. Çalınması ve kaybolması halinde ise kiralayan kişinin en yakın emniyet birimine gitmesi gerekecek. Alınacak tutanak ile kiralama ofisine gelip başvuru yapacak. Çalıntı bedeli bin 500TL’yi ise başvurudan sonra 30 gün içinde ödemesi gerekecek. Bisikletin zarar görmesi durumunda ise kiralama ofisine gelinerek hasar ücretsiz giderilecek. Kasıtlı zarar verildiği tespit edilir ise onarım bedeli kiracıdan rücu edilecek.