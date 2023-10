Eskişehir’de tezgâhı süsleyen rengârenk zeytinler görenlerin dikkatini çekerken, lezzetleriyle de adından söz ettiriyor.

Arifiye Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde bulunan rengârenk zeytin tezgâhı görenlerin dikkatini çekiyor. Farklı aromalarla üretilen çeşitli zeytinler lezzet kazanırken, renkleriyle de adeta görsel şölen oluşturuyor. Vatandaşlar ise Eskişehir’de çok sık satılmayan zeytinleri ilgi çekici bularak, yoğun talep gösteriyor.

Renkli tezgâhıyla ilgili konuşan esnaf Gökhan Aslan, Eskişehir’e çeşitli bir zeytin kültürü kazandırmak istediklerini söyledi. Zeytinlerin kendi imalatları olduğunu söyleyen Aslan, “10 yıldır zeytincilik yapıyorum. Burada çok çeşitli ve her tattan zeytin var. Mesela mor rengiyle pancarlı zeytinimiz en başta duruyor. Onun yanında tuzsuz, yaseminli, limonlu, bademli, ızgara, kaşık kırması, Gemlik, kalamata ve İznik gibi her türlü zeytin tezgâhınızı süslüyor. Bu zeytinler çok sık rastlanan zeytinler değil. Biz üretici firma olduğumuz için her çeşit zeytin üretebiliyoruz. Bölgede zeytin kültürü çok fazla olmadığı için tanıtma maksatlı şube açtık. Vatandaşların görüşü olumlu yönde, devamlı satıyoruz ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İnşallah daha da iyi olacak. En çok tercih edilen zeytinimiz pancarlı, Hatay zeytini ve yaseminli olanlar. Izgara zeytin ve limonlu da sıkça tercih ediliyor. Farklı lezzetleri tatmak isteyenleri bekliyoruz” dedi.