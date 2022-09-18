DÜZCE(İHA) – Düzce’de bu yıl 6’ncısı düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Rengarenk kıyafetleriyle süslü bisikletlerine binen kadınlar şehir turu attı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bu yıl 6’ncısı düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Rengarenk kıyafetleriyle süslü bisikletlerine binen kadınlar şehir turu attı.

Anıtpark Meydanı’nda buluşan kadınlar, burada Düzce Belediye bandosunun çaldığı şarkılarla doyasıya eğlenerek, dans etti. Kadınlara erkekler de eşlik etti. Bisikletlerini rengarenk çiçeklerle donatan kadınlar, Anıtpark Meydanı’ndan trafiğe çıktı. Tur öncesi kadınlar adına açıklamalarda bulunan Yıldız Gür Güner, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 2013 yılında İzmir’de başladı. Öyle çok büyü ki, şuanda dünyada 25’den fazla ülkede 200’e yakın ülkede eş zamanlı olarak yapılıyor. Bizim bunu süslenerek yapmamızdaki neden, Bakanlığımızın ve Belediyelerimizin sesimiz duyarak taleplerimize göre çalışmalarına yön vermelerini sağlamaktır. Günlük hayatımızda bisikletin yeri ve önemine dikkat çekmek, kadınlarımızın toplumdaki görünürlüğünü sağlamlaştırmak, kadınların erkeklerle aynı hak ve özgürlüğe sahip, aynı iş yükü ve sorumluluğu alma gücüne sahip olduğunu göstermek amacıyla yapıyoruz. Bu turumuzda kadınlarımızın görünürlüğünü arttırmak hedeflerimiz arasında. Ayrıca iklim krizine dikkat çekmek, karbon salınımını gündemde tutmak ve çocuklarımıza, gençlerimize yaşanabilir bir hayat sunmak ve Dünya bırakmak için süslü bisiklet turuna başladık ve devamını getirdik. Bu turun bir amacı da, bizler trafikte ölmek istemiyoruz. Trafiğe bisikletlerimizle rahatça çıkmak ve bisikletlerimizi sürmek istiyoruz" dedi.

Yıldız Gür Güner’in konuşmasının ardından süslü kadınlar ve onlara eşlik eden erkekler, trafik ekiplerinin eskortluğunda tura başladı.