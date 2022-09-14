Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkarak doğaya hayat veren birbirinden güzel çiçekler, kış mevsimi öncesi doğaya veda etmeden önce sonbahar mevsimini birbirinden güzel renkleri ve manzarasıyla karşıladı. Güneşten aldığı ışıklarla ortaya çıkan manzarasıyla çiçekler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yaz aylarında doğayı süsleyen rengarenk çiçekler, sonbahar ayını renk cümbüşü ile karşıladı.

Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

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