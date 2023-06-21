Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı ve Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi (AKSAM) iş birliği ile "Rengahenk Anadolu Toprağın Sesi" temalı Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

AKSAM Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından verilen Şef Emrah Kalın yönetimindeki konser, Yaylanın Soğuk Suyu isimli Karadeniz’den derlenen güzel bir sevda türküsü ile başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen tek bölümden oluşan konserde koro; Aydın, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Erzincan, Kerkük, Denizli, Niğde, Şanlıurfa, Sivas, Adana, Erzurum, Elazığ, Kırşehir, Burdur, Kütahya, yörelerine ait birbirinden renkli ve ahenkli türküleri yurdumuzun Kırıkkale/Keskin, Tokat ve Beste türünde bizlere kalan halayları ile sanatseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı ve katılımcıları diyardan diyara götürdü.

Programın sonunda İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AKSAM Türk Halk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Şefi Emrah Kalın’ a çiçek vererek tebrik etti.