Renault, hafif ticari ürün gamını otomotiv basınının ve tüm Türkiye’nin beğenisine sundu. Marka, yenilenen hafif ticari ürün gamıyla binek otomobil satışlarında olduğu gibi yüksek bir satış hacmi hedefliyor.

Renault, yenilenen hafif ticari ailesini düzenlediği lansman aracılığıyla Türkiye’ye tanıttı. İstanbul’da gerçekleştirilen lansmanda, Renault’nun yeni Kangoo, Master ve Trafic modellerinden oluşan hafif ticari ailesi kendi dünyalarını yansıtan içeriklerle basına tanıtıldı. Hafif ticari ürün gamının hedef kitlesine yönelik olarak; kendi alanlarında yer edinmiş modeller, yaşayan bir pazar alanını yansıtan çiçekçi, pastane, manav, kargo aracı ve inşaat malzemeleri taşıyan bir ticari araç gibi farklı konseptlerde üst yapısı uyarlanmış şekilde basının beğenisine sunuldu. Böylece markanın hafif ticari ürün gamının her bir modelinin geniş kullanımlı ferah yükleme alanı, konforlu iç dizaynı ve sağlam dış gövdesi doğrudan meslek grupları üzerinden uygulamalı olarak gösterilmiş oldu.

Renault, şirket içindeki yeni ticari araç yapılanması ile Avrupa’daki hafif ticari araçlardaki başarısını Türkiye’de de yakalayarak pazardaki konumunu güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Marka, bu atılım doğrultusunda Kangoo, Master ve Trafic modellerinden oluşan yenilenmiş hafif ticari ürün gamını tüm kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Renault olarak yıllardır binek otomobillerde Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk iki markasından biriyiz. Şimdiyse yeni ticari ürün gamımızla birlikte hafif ticari araçlarda da varlığımızı perçinleyecek ve markamızın başarısını katlayacağız. Yenilenen hafif ticari ailemiz gerçekten çok güçlü. Kangoo, Master ve Trafic ile hedef kitlemize yalnızca yeni ticari modeller değil, aynı zamanda hafif ticari araç alanında yepyeni bir bakış açısı kazandırıyoruz” dedi.

Türkiye’nin, Avrupa’daki ticari araç pazarında en kuvvetli 3 ülkeden biri konumunda olduğunu vurgulayan Çağdaş, "Bu anlamda böyle bir pazarda Renault gibi bir markanın aktif olmaması düşünülemez. Bu alandaki stratejimizi aktife çeviriyoruz. İhtiyaçları birebir dinlemekle sahada pazarlama yaparak müşterilerimize ulaşmaya çalışacağız. Bugüne kadar ticari araçların satışı toplam satışlarımızın yüzde 15’i civarındaydı, bunu 20’li düzeylere çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Yeni Renault Master Türkiye’ye giriş yapıyor

2025 yılında Kangoo ailesiyle minivan segmentinde ürün gamını tamamen yenileyen marka, şimdi de yeni Master’ı Türkiye pazarına sunarak hafif ticari araçlardaki atılımını sürdürmek istiyor. 1980’den beri 3 jenerasyonuyla Avrupa’da yüksek satış hacmine sahip olan Master, dünya genelinde 3 milyonu aşan satış rakamlarına sahip. Master, başarısını daha da ileri taşımak için bu yıl 4’üncü jenerasyonuyla Türkiye’ye giriş yapıyor.

Yapılan açıklamaya göre, sürgülü yan kapısıyla kolay yükleme imkanı sağlayan Renault Master, bir önceki jenerasyonuna göre 1,3 l/100 km’ye kadar daha düşük yakıt tüketimiyle çok daha ekonomik bir kullanım sağlıyor. Yenilenen direksiyon sistemi çok daha yüksek bir manevra kabiliyeti sunarken, 20 adet gelişmiş sürüş destek sistemi ise daha güvenli bir sürüş olanağı sunuyor. 10.1” OpenR Link multimedya sistemi ise entegre Google hizmetleriyle 50’den fazla Google uygulamasına erişim sağlayabiliyor. Bu anlamda Renault Master, bağlantılı hizmetlere sahip bir ticari model olarak segmentinde öncü bir konum kazanıyor. Master “aerovan” olarak rüzgar tünellerinde tasarlanan modeliyle ticari araçlar dünyasında kendine özgü bir verimlilik sunuyor. IVOTY jürisi tarafından 2025 yılının ticari modeli seçilen yeni Master, Türkiye pazarında kullanıcılara benzersiz bir alternatif sunmayı hedefliyor.

23 Aralık’tan itibaren satışa çıkacak yeni Master’ın, panelvan gövde tipinde 1 milyon 495 bin lira, kamyonet gövde tipinde ise 1 milyon 420 bin liradan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunulacağı duyuruldu.

Markanın ticari ürün gamının popülerleri: Kangoo Multix ve Kangoo Van

1997 yılında pazara sunulan Kangoo; Kangoo Multix, Kangoo Van ve Kangoo E-tech versiyonlarıyla modüler bir araca ihtiyaç duyan aileler ve işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle tasarlandı.

Easy-Life çekmece tipi torpido da dahil olmak üzere 49 litrenin üzerinde kolay erişilebilir saklama alanı, 775 litreden 3 bin litreye kadar genişleyebilen sınıfının en hacimlilerinden geniş bagaj alanı, ek alan gereksinimlerine pratik bir çözüm sunan ve alet gerektirmeden kullanılabilen yenilikçi tavan barları, 14 adet yeni sürüş destek sistemi, güçlü ve atletik dış görünümüne ek olarak konforlu iç alanıyla Kangoo Multix; bir ticari araçtan beklenen her türlü beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. Otomatik ve manuel vites seçenekleri ve 130 beygirlik güçlü 1.3 TCe motoruyla tüm ihtiyaçlar için ulaşılabilir ve benzersiz bir çözüm olarak piyasada yer alıyor. Kangoo Van ise 3,3 metreküpten 4,9 metreküpe kadar taşıma hacmi sunarken 1.5 Blue dCi motoruyla benzersiz yakıt ekonomisi ve performans vadediyor.

Renault Trafic yeni logosu ve ekipmanlarıyla kullanıcılara sunuluyor

Trafic, yeni Renault marka kimliğiyle birlikte gelen ekipman ve güvenlik donanımları ile öne çıkıyor. Trafic; Trafic Panelvan versiyonuyla segmentinde 6,7 metreküpe kadar taşıma hacmi sunan sınıfının lider araçlarından biri olarak yer alıyor. 2.0 Blue dCi motoruyla yüksek performans sunan model, her kilometrede tasarruf sağlıyor. Trafic Combi ise 5 artı 1 oturma düzeni, otomatik ve manuel vites seçenekleriyle bir ticari aracın hacmini ve taşıma kapasitesini bir binek aracın yolcu taşıma imkanı ile birleştiriyor. Yine Trafic Combi, 8 artı 1 koltuk düzeni ile otomatik vites olarak tercih edilebiliyor. Full LED farları, geniş iç hacmi ve sağlamlığıyla Trafic yüksek manevra ve yük taşımaya aynı anda ihtiyaç duyanlar için verimli bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.