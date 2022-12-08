Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in akademik ve idari personelle bir araya geldiği ‘Rektörümle Buluşuyorum’ toplantılarının ikincisi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in akademik ve idari personelle bir araya geldiği ‘Rektörümle Buluşuyorum’ toplantılarının ikincisi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Akademik gelişim ve ADÜ’nün başarı grafiğinin daha üst noktalara taşınması için beyin fırtınası yapılmasını amaçlayan toplantıların ikincisinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi personeliyle bir araya geldi.

Dayanışma ve bir arada olma kavramının ön plana çıkarıldığı toplantının moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu yaparken, toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, ilgili fakülte dekanları ile akademik-idari personel katılım gösterdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin işleyiş mekanizmasında gelişim ve ilerlemenin önemine değinen Rektör Aldemir, bu tür toplantıların Üniversite personelinin çalışma performansı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Bilimsel noktada başarılarımızın ortada olduğunu ifade eden Rektör Aldemir, sosyo-kültürel alanda da başarılarımızın ön plana çıktığını; toplantı, eğitim vb. faaliyetlerin artarak bilimsel başarının yanında psiko-sosyal başarıya da önem verileceğine işaret etti.

2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları’na göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin 4 yıllık verilerini de katılımcılarla paylaşan Rektör Aldemir, “Artan başarı grafiğimizde herkesin emeği var. ADÜ ailesinin bir bireyi olmaktan gurur duyuyorum.” dedi. .

Kampüsteki güvenli ve huzurlu ortamın altını çizerek öğrenci odaklı kampüs yaşamı ekseninde kampüslerin daha hareketli yaşam alanları haline getirilmesi için çalışmalar yürüteceklerini de ifade eden Rektör Aldemir, toplantı sonunda personelin talep ve önerilerini dinledi.