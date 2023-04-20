İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023’e katılacak olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan takımlar Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ile bir araya geldi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencilerinden oluşan ve 27 Nisan - 01 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023’e katılacak olan Mavera Teknoloji Takımı (Elektrikli Araç ve Roket), MPGK Roket Takımı ve Günaltay Roket Takımı Rektör Çolak ile buluştu. Buluşmada Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ile diğer üniversite yöneticileri de bulundu. Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak öğrenciler ve danışman hocalarından yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alırken, TEKNOFEST 2023’te ESOGÜ’yü temsil edecek takımlara başarılar diledi. 5 gün sürecek TEKNOFEST 2023 programında yarışmaların yanı sıra teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler ve atölye çalışmaları gibi pek çok etkinlik yer alıyor.