Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Rektör Karacoşkun, Üniversite Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (KODAM) yapılan çalışmalar hakkında Rektör Arıcan ile bilgiler paylaştı. Ziyarette KODAM ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Küresel Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi’nin Afet ve İnsani Yardım Yönetimi üzerine düzenleyeceği programlar hakkında iş birliği imkanları görüşüldü.

Rektör Karacoşkun görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Prof. Dr. Arıcan’a teşekkür etti.