Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın daveti üzerine KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü’nde bir araya gelen Rektörler ve KAYÜ Senato üyeleri, kampüste İncelemelerde bulundu.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın daveti üzerine kampüste yapılan incelemeye Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan, KAYÜ Senato üyeleri ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Cumhuriyet Başsavcısı İlteriş Altıntaş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İbrahim Beyhan ve idari personel de katıldı.

Seyrani Kampüsü’ndeki tanıtım gezisinde Rektör Karamustafa ve yetkililer tarafından heyet bilgilendirilirken, incelemenin sonunda Aşçılık Programı akademisyenleri ve öğrencilerinin hazırladıkları iftar yemeği ikram edildi.