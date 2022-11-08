ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, katılımlarından dolayı Üniversite Rektörlerine teşekkür etti.

Kayseri’deki üniversite Rektörleri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un ev sahipliğinde bir araya gelerek, istişarelerde bulundular.

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