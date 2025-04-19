Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, her iki üniversite arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği konuları ele alındı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve gelecekteki ortak projeler için birlikte çalışma arzusunu dile getirerek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin’e ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren’e teşekkürlerini iletti.