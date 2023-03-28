Niğde Ömer Halisdemir Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesine ziyarette bulunarak tedavi olan vatandaşlarla bir araya geldi. Hastalarla sohbet ederek hastane hakkındaki görüşlerini soran Rektör Uslu’ya Diş Hekimliği Fakültesi Sekreter V. Merdan Doğan eşlik etti.

Hastanenin tam donanımlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ve akademik kadronun her geçen gün daha da genişlediğini belirten Rektör Uslu; “Üniversite yönetimi olarak şehrimizin ihtiyaçları istikametinde çalışmalar yapıyoruz. Bunların en önemlisi de Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemizin faaliyete geçmesidir. Hastanemize Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir ambulans da tahsis edilmiş durumdadır. Hastanemiz, hemşerilerimizin taleplerine karşılık verecek şekilde gelişmeye devam edecektir” dedi.