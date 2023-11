Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, farklı akademik birimlerde öğrenim gören 50 Filistinli öğrenciyle bir araya geldi.

Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, öğrencilerle tek tek sohbet ederek, taleplerini dinledi, aileleriyle olan iletişimleri ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı. Filistin’in acılarına ortak olmak için bir araya geldiklerini belirten Rektör Zorlu, Filistinli öğrencilere hitaben, “Filistin konusunda tarihi sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Her daim bu sorumlulukla hareket edeceğiz ve sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Her zaman sizlerin yanındayız. Taleplerinizi, sıkıntılarınızı çözmek için elimizden geleni yapacağız. Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali sizler için ne yapabiliriz onu öğrenmek ve dinlemek için bir araya geldik. Çekinmeden bize anlatabilir, her zaman ulaşabilirsiniz. Filistin halkı dostumuz, kardeşimizdir, sizler de bize emanetsiniz” dedi.

“Umut hiçbir zaman Müslüman’ın hayatında bitmez”

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak öğrencilerin ve Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, “Filistin üzerine yapılmış olan hesaplar 15 milyon nüfusluk Yahudi’nin yaptığı hesap değil. Batı dünyasının yapmış olduğu kirli bir hesap. O bölgeye getirip yerleştirmeleri, büyütüp beslemeleri, saldırılar, işlenen suçlar karşısındaki duyarsızlık, bunlar hep bu yapılan hesapların parçası. Ama her zaman bu sıkıntıların arkası hep bir şafak, hep bir fecir, beklenti, ufuk Umut hiçbir zaman Müslüman’ın hayatında bitmez. Her gecenin ardında bir şafak vardır. Ümit doluyuz. Hem bu dünya hem öteki dünya için korku ile ümit arasında olan insanlarız. Allah’ın izni ile bu acılar sona erecek” dedi.

“Batı nereye gittiyse sadece felaket, kan ve gözyaşı getirmiştir”

Zor bir dönemden geçildiğini aktaran Prof. Dr. Cem Zorlu, “İnşallah İsrail’in zulmü Müslümanların basiretine, uyanmasına vesile olur. Vicdan sahibi olan insanların kendilerine gelmesine vesile olur. Ama bu Siyonist Yahudi belası dünyanın başına derttir. Arz-ı mevüda, vaad edilmiş topraklara inanan ve bunu genişletmek için de bütün güçleriyle savaşan siyonistlerin sadece Gazze’de kalmayacağını biliyoruz. 1947’den bu yana parça parça Filistin’i bölerek günümüz topraklarına sıkıştırdılar. Asıl hedef Filistin’den yukarıya doğru Lübnan, Suriye ve Türkiye’nin Güneydoğu ve Anadolu Bölgeleri. Onun için PKK’yı kurdular. İŞİD’i icat ettiler. Bahane ederek Suriye’ye girdiler. ‘Saddam Hüseyin’in kimyasal silahı var’ diyerek Irak’ı bastılar. ‘Demokrasi getiriyoruz’ yalanını söyleyerek binlerce, milyonlarca insanı katlettiler. Batı nereye gittiyse sadece felaket, kan ve gözyaşı getirmiştir. Batı, kendisinden başka kimseyi düşünmeyen bir zihniyete sahiptir” dedi.