Sabah kahvaltısında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi fakültelerine birinci ve ikinci sırada yerleşen öğrencilerle kahvaltıda buluşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Yurt dışı deneyiminin, yabancı dil öğrenmenin kazanımları oldukça fazladır" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Fatih Yılmaz üniversite fakültelerine birinci ve ikinci sırada yerleşen öğrencilerle kahvaltıda buluştu. Üniversite sosyal tesislerinde gerçekleşen kahvaltı programına Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve merkezdeki lisans programlarına dereceyle yerleşen öğrenciler katıldı. Soru cevap şeklinde ve samimi bir sohbet ortamında geçen programda, öğrenciler Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile tanıştı ve sohbet esnasında üniversite yaşamı ve eğitime dair birinci ağızdan tecrübeler paylaşıldı.

"Bu daha katılımcı olmaya teşvik edecek"

Öğrencilere üniversite de düzenlenen sosyal aktivitelere katılmalarını tavsiye eden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Yurt dışı deneyiminin, yabancı dil öğrenmenin kazanımları oldukça fazladır. Üniversite hayatının sadece akademik başarı için değil, ayrıca kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişim için büyük fırsatlar sunuyor. Öğrencilerimizin katıldığı türlü sosyokültürel aktivitelerin Sosyal Transkripte yer alacak. Bu daha katılımcı olmaya teşvik edecek" Dedi.